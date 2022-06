Agência do Santander teve o cofre explodido e todo dinheiro levado - Sandro Vox/Agência O Dia

Publicado 09/06/2022 13:16 | Atualizado 09/06/2022 13:18

O motorista levava dois passageiros para o bairro Ilha da Conceição, onde ocorreu a explosão da agência, quando foi abordado por cerca de três criminosos que levaram o seu carro."Eu estava com dois passageiros passageiros e quando eu passei na curva, já tinha um carro fechando a rua. E esse carro fechando a rua já eram os criminosos, tudo de fuzil. Só que tinham três no carro e mais uns dez, oito lá dentro, eu não consegui ver. Ele (um dos criminosos) só falou assim: 'deixa o carro e a chave aí', eu saí, os passageiros correram para um lado e eu corri para o outro lado, que antes estava o carro, e fiquei ali. Dali eu não podia sair. Então eu tive que presenciar aquele fato ali", disse.Ainda de acordo com seu relato, ele expôs que após ir para a parte traseira de um carro, só pensava em conseguir sair do local com vida, enquanto ouvia o intenso tiroteio que ocorria no local, além de ter apontado as dificuldades enfrentadas por motoristas de aplicativos que trabalham no Rio."A única coisa que eu vi foi o chão, que eu botei a cabeça no chão e orei muito para Deus para chegar em casa vivo. Infelizmente a gente não tem segurança nenhuma aqui no Rio de Janeiro. É a rotina de você estar sempre preparado pra ser assaltado", contou.Para ele, a experiência foi traumática e difícil de ser esquecida. "Esse assalto foi barra pesada, porque foi muita arma, muito bandido e, graças a Deus, ele só falou 'eu não quero nada seu, só quero do banco, só isso, fica tranquilo, pega seu documento, sai daqui'. E a única coisa que eu fiz foi me esconder atrás do carro e pedir a Deus que ele não me visse mais ali escondido".A agência bancária do Santander explodida pelos criminosos fica localizada no Largo do Sol, na Ilha da Conceição, em Niterói. Eles roubaram todo o dinheiro do cofre, causando pânico entre os moradores da região.Policiais foram acionados por volta das 3h20 e, ao chegarem no local, se depararam com ao menos 10 criminosos, que utilizaram um caminhão baú como uma espécie de barricada para dificultar a passagem dos agentes. Os criminosos, ao perceberem a chegada da polícia, iniciaram uma troca de tiros.A agência foi parcialmente afetada pelas bombas, teve os vidros da fachada e parte do interior totalmente destruídos, no entanto, os caixas eletrônicos ficaram intactos. A quantia levada pelos criminosos ainda não foi contabilizada.