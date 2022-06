Além das palmeiras-imperiais, Jardim conta com até 190 espécies da palmeira da família Arecaceae - Divulgação

Além das palmeiras-imperiais, Jardim conta com até 190 espécies da palmeira da família Arecaceae Divulgação

Publicado 09/06/2022 15:20

Rio- O Jardim Botânico do Rio de Janeiro completa, na próxima segunda-feira (13), 214 anos. Para comemorar, o museu prepara o lançamento do programa Ecomuseu e da Trilha das Palmeiras, que será gratuita neste dia. Haverá também a abertura da exposição do estipe da palma mater, primeira palmeira-imperial plantada no país, salva há 50 anos de um raio. Como todo aniversário, “parabéns” e bolo estarão garantidos no Centro de Visitantes (confira programação abaixo).



Símbolo do JBRJ, a palmeira-imperial (Rystonea oleracea) foi dada como presente ao imperador Dom João, ainda como semente, no dia 13 de junho de 1808. Plantada um ano depois, a espécie logo se espalhou pelo Brasil. Em 1972, a palmeira foi atingida por um raio. Apesar de tentativas de salvamento infrutíferas, parte do tronco foi recolhido, tratado e integrado ao Acervo e Memória JBRJ. Além da palmeira-imperial, o Jardim conta uma vasta coleção de palmeiras. Das 2.600 espécies conhecidas pelo mundo da família Arecaceae, 190 estão aqui, na organização.



Já o Ecomuseu vai reunir e organizar o acervo da Instituição, com o objetivo de resgatar, integrar e promover o seu acervo histórico, científico e cultural.



O Jardim Botânico fica localizado no bairro de mesmo nome, nº 1008. A entrada para residentes do Rio é R$ 17, enquanto crianças de até 5 anos têm gratuidade. Pessoas com mais de 60 anos, pessoas com deficiência (PCDs), estudantes e outros pagam meia.



Confira a programação:



10h – lançamento da Trilha das Palmeiras. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo telefone (21) 3874-1808 ou pelo e-mail [email protected] O ponto de encontro será no Centro de Visitantes.



14h – abertura da exposição do estipe da palma mater, do lançamento do programa Ecomuseu e o “parabéns para o Jardim”, com bolo para visitantes. Após o parabéns, os visitantes serão convidados a dar início à Trilha das Palmeiras.



Valor da entrada:



Visitantes residentes na Região Metropolitana do Rio de Janeiro: R$ 17

Visitantes residentes no Brasil: R$ 27

Visitantes estrangeiros Mercosul: R$ 50

Visitantes estrangeiros: R$ 67

Crianças de até 5 anos têm gratuidade. Pessoas com mais de 60 anos, com deficiência, estudantes, entre outros, pagam meia entrada.