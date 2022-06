Hospital se manifesta nas redes sociais: "seja um herói. Doe sangue, salve vidas" - Divulgação

Publicado 09/06/2022 16:18 | Atualizado 09/06/2022 16:47

Rio- O Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), está com o estoque de sangue baixo e precisa com urgência de doadores de sangue. O pedido foi compartilhado nas redes sociais do hospital, na última quarta-feira (8). Segundo o Hupe, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos, embora haja prioridade de sangue O, positivo e negativo.



Quem quiser doar deve comparecer ao Banco de Sangue Hebert Souza, em Vila Isabel, de segunda à sexta, das 08h às 15h. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (21) 2868-8134.

Para doar, é preciso estar descansado, bem alimentado (é recomendado evitar alimentação gordurosa até 4 horas antes da doação) e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial.



Quem pode doar?

- Pessoas em boas condições de saúde

- Pessoas entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos

- Pessoas que pesam no mínimo 50Kg