Corredor BRS da Avenida Passos começará a funcionar na próxima segunda-feira (13) - Foto: Divulgação da Prefeitura do Rio

Publicado 10/06/2022 13:09 | Atualizado 10/06/2022 13:25

Rio - A Avenida Passos, importante via do Centro da cidade, que liga a Avenida Presidente Vargas à Praça Tiradentes, passará a ter corredor BRS a partir da próxima segunda-feira (13). A faixa seletiva, implantada pela Secretaria Municipal de Transportes e pela CET-Rio, tem como objetivo a redução do tempo de deslocamento de passageiros do sistema de transporte público coletivo na região, como sugere a sigla em inglês (Bus Rapid System, que em Português é Serviço Rápido de Ônibus).

Com esse, a cidade passará a ter 22 corredores BRS, que somam cerca de 57 quilômetros de extensão. De acordo com a Prefeitura, além da implantação da faixa, também foram feitas melhorias na região, como a criação de uma travessia com sinal de trânsito no cruzamento com a Rua Luís de Camões e a instalação de sinalização para a proteção de pedestres, já que as calçadas dessa rua eram estreitas.

O corredor da Avenida Passos funcionará em dias úteis, das 6h às 21h, e a utilização será restrita a ônibus e micro-ônibus de linhas regulamentadas, táxis com passageiros e veículos que prestam serviço de socorro, fiscalização e preservação da ordem pública. Quem não respeita a faixa comete infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47.