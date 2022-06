Incêndio de grandes proporções atingiu um apartamento na Barra da Tijuca - Reprodução TV Globo

Publicado 14/06/2022 06:18 | Atualizado 14/06/2022 08:29

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu, na madrugada desta terça-feira, um apartamento no condomínio Verano Stay, que fica localizado dentro do complexo do Rio 2, na região entre a Barra da Tijuca e Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Segundo os bombeiros, três pessoas receberam atendimento, mas todas tinham ferimentos leves e foram liberadas.



O Corpo de Bombeiros informou que o quartel da Barra foi acionado por volta das 4h40 para controlar as chamas, que praticamente destruíram o apartamento no oitavo andar do prédio. No entanto, os moradores que vivem no edifício reclamaram da demora para a chegada dos militares.

Por volta das 6h15, as equipes controlaram o fogo no local e continuaram com o trabalho de rescaldo já dentro do apartamento.

Eles contaram que foram orientados a evacuar o prédio até que as chamas fossem totalmente controladas.

A partir do oitavo andar, alguns moradores não conseguiram deixar seus apartamentos por causa da fumaça que invadiu os corredores. Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio.