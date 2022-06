Os agentes da PM estão no Lins com o objetivo de retirar barricadas e coibir os roubos de veículos e carga na região - Reprodução TV Globo

Os agentes da PM estão no Lins com o objetivo de retirar barricadas e coibir os roubos de veículos e carga na regiãoReprodução TV Globo

Publicado 14/06/2022 08:00

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação, na manhã desta terça-feira na comunidade Camarista Méier, no Engenho de Dentro; no Complexo do Lins; no Morro do Dendê e Guarabu, na Ilha do Governador; todas localizadas na Zona Norte do Rio. Até o momento, não há informação sobre prisões, feridos ou apreensões.

Agentes do 17ºBPM (Ilha do Governador), com apoio de unidades do 1º Comando de Policiamento de Área (1CPA) e do Comando de Operações Especiais (COE), estão atuando nas comunidades do Dendê e Guarabu. Segundo a PM, o objetivo é retirar barricadas e desarticular ações criminosas.

No Complexo do Lins, a ação acontece através dos agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Lins e do 1CPA. O objetivo é remover barricadas e coibir os roubos de veículos e carga na região.

De acordo com a corporação, agentes do 3ºBPM (Méier) estão na comunidade Camarista Méier para retirar barricadas e coibir roubos de veículos e cargas na região.