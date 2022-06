Agentes da Secretaria de Ordem Pública realiza demolição de construções irregulares em Del Castilho - Divulgação / Seop

Agentes da Secretaria de Ordem Pública realiza demolição de construções irregulares em Del CastilhoDivulgação / Seop

Publicado 15/06/2022 09:31 | Atualizado 15/06/2022 09:38

Rio - Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e da Subprefeitura da Zona Norte, com apoio da Polícia Militar, realizam, nesta quarta-feira (15), a demolição de construções irregulares em Del Castilho, Zona Norte do Rio. As estruturas foram erguidas ao lado da linha férrea e do viaduto Engenheiro Alvarino José Fonseca, sem nenhuma autorização municipal.

O local também possuía barricadas para dificultar a entrada de forças de segurança. Também foi detectado o despejo irregular de dejetos no trilho do trem. Ainda de acordo com a Seop, investigações apontaram que o tráfico de drogas ameaçava moradores do condomínio ao lado, jogando pedras e tentando negociar a liberação de 15 unidades do prédio ou, ainda, o pagamento mensal de R$ 50 mil para o crime organizado.

"A Secretaria de Ordem Pública vem fazendo várias operações de combate as construções irregulares, especialmente em áreas públicas. Nesse caso, a gente detectou influência do crime organizado que atua no local, que estava ocupando irregularmente este espaço. Então essa é mais uma operação para combater o uso indevido do espaço público. E nós vamos continuar, pois já foram mais de 800 demolições de construções irregulares desde janeiro de 2021, e seguiremos firme neste trabalho, em conjunto com as subprefeituras", disse o secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Participam, também, da operação a Secretaria Municipal de Conservação, Guarda Municipal, Rio Luz, Light e a Comlurb.