Sol aparece no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (15)Arquivo /Agência O Dia

Publicado 15/06/2022 09:56

Rio - O tempo que começou a abrir nesta quarta-feira deve ficar firme durante parte do feriadão de Corpus Christi. Na quinta-feira (16) e na sexta-feira (17) o céu estará claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. As temperaturas apresentarão gradual elevação.

No sábado (18), no entanto, a aproximação de uma frente fria deixará o tempo instável na cidade do Rio de Janeiro, com previsão de pancadas de chuva moderada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes (de 18,5 km/h até 76 km/h). A estimativa é de chuva em torno de 10 mm.

No domingo (19), o céu estará nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos estarão moderados (de 18,5 km/h até 51,9 km/h) e as temperaturas apresentarão declínio. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média em torno de 10 mm de precipitação em toda a cidade.

Chuvisco isolado na madrugada e névoa pela manhã

No final da madrugada desta quarta-feira houve chuviscos isolados, por conta da alta umidade sobre a cidade. Ao longo da quarta-feira (15), um sistema de alta pressão sobre o oceano influencia o tempo no Rio de Janeiro. O céu varia entre nublado e parcialmente nublado. Os ventos ficam fracos a moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas permanecerão estáveis, com mínima de 11°C e máxima de 24°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia informou que o Pico das Agulhas Negras, em Itatiaia, no Sul fluminense registrou a temperatura mais baixa do país no início da manhã de hoje (15). Os termômetros registraram -5,1°C na estação.