Movimentação deste ano pode se aproximar dos números anteriores a pandemia da covid-19Sandro Vox/Agência O DIA

Publicado 15/06/2022 11:46 | Atualizado 15/06/2022 13:17



fotogaleria Rio - Neste feriado de Corpus Christi, o principal terminal rodoviário do Rio espera movimentar 207,5 mil viajantes neste feriado. De acordo com a porta-voz da Rodoviária do Rio, Beatriz Lima, o número total de passageiros esperados para este feriado pode representar 88% do movimento que se tinha no mesmo período de 2019, antes da pandemia da covid-19.

"Estamos recuperando a movimentação com o aumento de viagens frente à retomada, mas continuamos orientando a todos que mantenham as medidas de proteção como usar máscara em toda a viagem e higienizar as mãos com frequência. Lembrando que continuamos com todos os protocolos no terminal como desinfecções diárias das áreas, disponibilizando álcool 70 em todos os pontos e com os colaboradores utilizando as EPIs", explicou.

Segundo as estatísticas da concessionária, as 41 empresas de transporte regular disponibilizarão 6.640 ônibus, destes 1.770 extras, para atender a demanda por viagens. A previsão da Rodoviária do Rio indica que as viagens para o feriado começam já nesta quarta-feira (15) com 23.100 passageiros embarcando para os pontos turísticos do Estado do Rio como a Região dos Lagos, Vale do Café, Friburgo e Teresópolis.



A procura também é grande de saídas para as cidades de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. O movimento maior de desembarque deverá ocorrer na quinta-feira, com 22.500 passageiros chegando ao Rio pela rodoviária vindo de cidades como SP, MG e ES.



O DIA esteve na Rodoviária do Rio para conferir a movimentação no início desta quarta-feira, e ouviu a aposentada Célia Carreiro, de 67 anos, que chegava de Joinvile, Santa Catarina, para passar o feriado com a irmã. "Ainda estou de viagem até chegar em Araruama. Durante o percurso me senti segura sim, a viagem foi ótima. Mesmo que as marcas da pandemia tenham sido fortes, não tenho medo, sigo me protegendo", contou.

Wanessa Correa, de 31 anos, mãe de dois filhos com necessidades especiais, também conversou com o DIA e revelou que fará uma viagem em família para o Espirito Santo. "Sempre viajei com minha família, sempre me senti segura e tranquila viajando em família. Porém após a pandemia ficamos em quarentena. Esta é nossa primeira viagem pós pandemia. Estamos confiantes que tudo vai da certo", revelou.

Movimento nas estradas



Na Ponte Rio-Niterói, a concessionária responsável pela via prevê a passagem de 719 mil veículos de quarta-feira (15) até segunda-feira (20), nos dois sentidos. O maior fluxo será na quarta-feira, quando cerca de 85 mil veículos seguirão para Niterói e cidades da Região dos Lagos. Na volta do feriado, em direção ao Rio, 165 mil carros e motos usarão a rodovia entre o domingo (19) e a segunda-feira (20).



Na Linha Amarela, a Lamsa estima que para o feriadão de Corpus Christi, mais de 758 mil veículos devem passar pela Praça do Pedágio entre o período do feriado até segunda-feira.



Ainda de com a Lamsa, devem passar pela Praça do Pedágio no feriadão cerca de 141 mil veículos na quarta-feira, mais de 115 mil na quinta, mais de 118 mil na sexta (17); quase 135 mil no sábado, mais de 110 mil, e no domingo; e mais de 138 mil na segunda.



A Via Lagos tem previsão de 135 mil veículos passando pela via até o dia 20 de junho, sendo a quarta, quinta e a sexta-feira os dias de maior fluxo no sentido Costa do Sol, quando deverão passar 22 e 24 mil veículos, respectivamente.

Para o feriado de Corpus Christi, a CCR RioSP prevê um aumento no volume de tráfego na Via Dutra (BR-116), entre os dias 15 e 16, nos dois sentidos da rodovia. A previsão é que mais de 465 mil veículos deixem as capitais São Paulo e Rio de Janeiro.

Na BR-101, a Arteris Fluminense tem expectativas de receber 465 mil veículos nos 322km de rodovia entre a divisa Rio e Espirito Santo, em Campos dos Goytacazes, e Niterói. O pico previsto na saída será na quarta e quinta, com 79 mil e 73 mil veículos, respectivamente. No retorno, 95 mil veículos são esperados no domingo.



Já na BR-040, trecho Juiz de Fora-Rio, não há estimativa de quantos veículos passarão pela via, mas a Concer fará atendimento mecânico reforçado em trechos de maior movimento na BR-040.



Na subida da Serra de Petrópolis, a restrição ao tráfego de caminhões e carretas com três eixos ou mais entra em vigor por determinação da ANTT. A fiscalização da PRF, ocorre nessa quarta a sexta, das 16h às 22h, e no sábado, das 8h às 14h.