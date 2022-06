Material apreendido pelos agentes na ação - Divulgação

Material apreendido pelos agentes na açãoDivulgação

Publicado 16/06/2022 13:47 | Atualizado 17/06/2022 14:36

Rio - Um suspeitos morreu e outros ficaram feridos, nesta quinta-feira (16), durante confronto com policiais do 21º BPM na Rua Muller Campos, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com a corporação, os agentes foram atacados pelos criminosos armados quando realizavam patrulhamento na região com o objetivo de coibir roubo de cargas.

Após o tiroteio, três criminosos foram encontrados feridos e encaminhados ao Hospital Municipal de São João de Meriti, mas um deles não resistiu aos ferimentos. No local da ocorrência, os policiais apreenderam três pistolas, uma réplica de pistola, dois explosivos, um rádio comunicador e drogas ainda não contabilizadas. O caso foi apresentado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.