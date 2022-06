Carro de passerio avança sinal e colide com BRT em Madureira - Divulgação / Mobi-Rio

Publicado 16/06/2022 13:54

Rio - Um carro de passeio avançou o sinal e acabou colidindo com um articulado do BRT na manhã desta quinta-feira (16), em Madureira, Zona Norte do Rio.



Segundo a Mobi-Rio, concessionária responsável pelo sistema BRT, o acidente ocorreu com um articulado da linha 46, que faz o trajeto Penha x Alvorada, próximo à estação Otaviano, na Avenida Ministro Edgard Romero. A concessionária informou que os bombeiros foram acionados até o local, porém não houve feridos.

A Mobi-Rio também informou que, ao todo, foram registrados 80 acidentes com BRTs neste ano, gerando um prejuízo de mais de R$ 120 mil com os reparos das avarias. A empresa acrescentou que em cada acidente desse tipo, um articulado pode levar em média quatro dias para voltar à operação, prejudicando os passageiros do sistema.