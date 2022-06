Oficina foi alvo de busca e apreensão nesta sexta-feira - Divulgação

Publicado 17/06/2022 14:41 | Atualizado 17/06/2022 16:14

Rio - Agentes da 21ª DP (Bonsucesso) realizaram na manhã desta sexta-feira (17) uma operação para cumprir seis mandados de busca e apreensão em uma oficina mecânica em Ramos, na Zona Norte do Rio. Os funcionários da World Pneus são suspeitos de atrair consumidores com ofertas de trocas de pneu com preços abaixo do mercado, mas os clientes eram coagidos a pagar por outros serviços, muitos deles desnecessários ou não solicitados.

Segundo os policiais, os responsáveis pela empresa já foram indiciados em diversos inquéritos por estelionato, dano e associação criminosa. Entre eles estão Bruno Soares Pereira e Erico Duarte Soares, donos do estabelecimento, além do gerente Claudio Ferreira Garcia.

Conforme relato dos agentes, o golpe começava com uma oferta, por meio de anúncios, de uma promoção de troca de pneus por um preço bem abaixo do mercado. Ao chegar à oficina, o cliente era constrangido a pagar por outros serviços mais caros, não solicitados e, muitas vezes, desnecessários. Em alguns casos, os funcionários só liberavam o carro após o pagamento e algumas peças indicadas na nota fiscal nem sequer eram trocadas.

Outros consumidores também disseram que ouviam barulhos de marteladas e, posteriormente, eram informados de que uma peça fora retirada e levada para o interior da oficina porque "estava danificada". Na plataforma "Reclame Aqui", vítimas reclamam da empresa por situações semelhantes.

"Cheguei na World Pneus com um valor já me passado pelo WhatsApp. Na hora, me disseram que não teriam como me servir com o pneu combinado, me oferecendo outro. Insisti e mostrei o áudio da atendente e acabaram concordando. Mas, para minha surpresa, começaram a 'achar' diversas peças da suspensão com defeito. Sendo que, há pouco tempo, eu já havia feito uma revisão nessa parte", diz um dos relatos no site.

"Me mostraram uma boleta amassada de um jeito que nunca tinha visto nos meus trinta e tantos anos de motorista profissional. Parecia que alguém tinha entortado propositalmente. O mais interessante é que, para trocar a boleta, eles começaram a desmontar as balanças, alegando que não conseguiriam soltá-la sem esse procedimento. Ao retirar as duas balanças, foram 'aparecendo' as peças defeituosas. No final das contas, gastei uma fortuna e saí sem trocar os pneus", completou.

Um manual encontrado no estabelecimento apresenta a recomendação repassada para os funcionários. "Tentar 'descondenar' o pneu e pegar a suspensão. Nunca passar serviço com carro montado", diz um trecho do texto anotado à caneta em um caderno.

De acordo com a Polícia Civil, cinco pessoas prejudicadas no local foram à oficina ao saber da operação. Uma delas contou que, após cair no golpe, passou a criticar a empresa para outros motoristas profissionais. "Eu dei o dinheiro, mas, nesses dois meses, todo taxista que eu pego, eu falo: 'vocês não caiam de ir na World Pneus'".

O delegado Hilton Alonso pediu que as vítimas que ainda não tenham registrado sua ocorrência devem se dirigir para 21ª DP (Bonsucesso) com a documentação necessária.