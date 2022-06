Interessados devem levar comprovante de residência, carteira de identidade e CPF - Divulgação

Interessados devem levar comprovante de residência, carteira de identidade e CPFDivulgação

Publicado 17/06/2022 15:40 | Atualizado 17/06/2022 15:55

Rio - Quem quer adotar um animal pode comparecer ao Bangu Shopping, neste sábado (18). Lá, acontecerá mais uma edição da feira de adoção RJPet organizada pelo Governo do Estado do Rio, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. O evento ocorrerá das 11h às 15h e contará com cerca de 20 cães e gatos que procuram uma família e um lar.



Para adotar, os interessados devem apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Também passarão por uma entrevista e deverão assinar um termo de responsabilidade.

"Nossas campanhas de adoção acontecem mensalmente no Bangu Shopping e são um sucesso, desde a sua primeira edição. Depois de 12 eventos realizados, centenas de animais já ganharam um novo lar. Contamos com o apoio de todos para continuar a promover a adoção responsável e a garantir muito amor para os pets e suas novas famílias", ressaltou Alex Grillo, secretário de Agricultura.



A última edição aconteceu dia 14 de maio, com 15 animais adotados. Além de incentivar a adoção, a feira RJPet busca conscientizar a população sobre os cuidados necessários a fim de garantir maior qualidade de vida para os animais adotados.

Serviço - Feira de adoção RJPet

Bangu Shopping (Portaria 1, próximo à loja Polishop)

Rua Fonseca, 240 – Bangu - Rio de Janeiro