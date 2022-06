Maria Lúcia Dahl morreu aos 80 anos no Rio - reprodução

Maria Lúcia Dahl morreu aos 80 anos no Rioreprodução

Publicado 17/06/2022 15:04

Rio - O corpo da atriz Maria Lúcia Dahl foi velado por amigos e familiares no Salão Celestial do Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária do Rio, durante a tarde desta sexta-feira. A cerimônia começou por volta das 12h e foi até às 15h, quando aconteceu a cremação, no mesmo local.

A veterana, que vivia no Retiro dos Artistas, morreu aos 80 anos, na noite de quarta-feira, após passar alguns dias internada no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Maria Lúcia sofria de Alzheimer e teve complicações renais.

Maria Lúcia começou a carreira de atriz no cinema, em 1965, no filme 'Menino de Engenho'. Ela estreou na TV aos 33 anos, em 'O Espigão' (1974), da TV Globo. Entre as novelas mais marcantes dela estão: 'Gabriela' (1975), 'Dancin' Days' (1978), 'Anos Dourados', 'Cambalacho' (1986), 'Anos Rebeldes' (1992), 'Salsa e Merengue' (1996), 'Torre de Babel' (1998). O último trabalho da atriz na TV foi em 'Aquele Beijo', de 2011, escrita por seu amigo Miguel Falabella. Além de atriz, a artista também era escritora. Ela fez durante 20 anos crônicas com humor e poesia para o Jornal do Brasil.

Apesar de viver no Retiro dos Artistas, Maria Lúcia recebia visitas frequentes de sua filha, a também atriz Joana Medeiros. Em entrevista recente ao site 'Heloísa Tolipan', Joana falou sobre o quadro de Alzheimer da mãe. "Muita gente tem vergonha de falar sobre a doença. Embora seja muito dura, Maria Lúcia está bem, especialmente quanto à memória antiga, que está muito profunda e positiva. Ela só fala das pessoas que amou, dos homens que amou, das relações fortes e de mim. Todavia, virou uma criança. Eu vou lá (no Retiro dos Artistas) toda semana e passo de quarto em quarto fazendo vários amigos”.

Miguel Falabella lamentou a morte da amiga através do Instagram, nesta quinta-feira. "Foi-se Maria Lucia Dahl, uma das mulheres mais bonitas de sua geração, além de ser uma autora divertida e pertinente. Gostava muito dela. Eu a chamava Chubidú Dahl Dahl (por causa de Vicente Pereira) e ela esteve conosco no nascimento da nova comédia na alvorada dos anos 80. Descanse em paz, minha querida. Guardo de você as melhores lembranças que vou envolver em papel de seda, antes de guarda-las nas gavetas da memória. Um beijo", escreveu o ator.

Maria Lúcia é irmã de Marília Carneiro, veterana figurinista na TV Globo, responsável pelas roupas icônicas de novelas como "Dancin' Days". A estilista também usou as redes sociais para se despedir da atriz: "Nós éramos assim. Só nós duas. Onde ia uma a outra ia. Quando éramos pequenas nos vestiam igual, viajamos sempre juntas dividindo o tédio daquelas viagens de navio. Viagens sem fim e muitas. Papai não viajava sem as filhas e tinha medo de avião. Viramos duas viajantes precoces o que nos viciou para sempre. Passamos nossas vidas adultas em busca de novas fronteiras. Hoje ela foi na minha frente embora eu tenha chegado antes no mundo. Espero que ela encontre no lado de lá todas as coisas que ela imaginava que lá esperavam pela gente. Beijos minha irmã querida, boa viagem", escreveu Marília.