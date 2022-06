Novo posto do Detran na Rocinha pretende realizar 120 atendimentos diários para emissão de carteira de identificação e carteira de trabalho - ERNESTO CARRICO

Novo posto do Detran na Rocinha pretende realizar 120 atendimentos diários para emissão de carteira de identificação e carteira de trabalhoERNESTO CARRICO

Publicado 17/06/2022 14:40 | Atualizado 17/06/2022 15:22

Rio - A partir desta sexta-feira (17), a Rocinha contará com um novo campo de futebol, no Complexo Esportivo da Rocinha, e uma unidade de atendimento do Detran. O novo campo pretende beneficiar cerca de quatro mil esportistas, enquanto o posto do Detran oferecerá 120 agendamentos diários para emissão de carteira de identidade (60) e habilitação (60). Participaram da inauguração das obras o governador Claudio Castro, o senador Romário e mais três deputados.



Foram investidos mais de R$ 160 mil no novo campo de futebol, que agora conta com gramado de grama sintética, novo alambrado (tela) e nova iluminação. Segundo Castro, essas obras são demandas antigas da população. "Todas as vezes que o Estado esteve aqui dialogando, eles pediam as obras deste complexo. Agora, estamos entregando o campo, o posto do Detran e, em breve, entregaremos o aquecimento da piscina", prometeu. O Complexo Esportivo da Rocinha oferece mais de 15 atividades físicas, incluindo duas atividades para Pessoas com Deficiência (PCDs).



Para Luciano Silva, treinador dos jovens do programa Esporte Presente, o clima é de felicidade e expectativa. "Estamos muito felizes com essa reforma, pois estávamos precisando muito. Com a pandemia, os jovens da comunidade ficaram sem ter o que fazer e, agora, querem gastar energia e aprender", diz.



O novo posto do Detran contará com dois pontos de atendimento para serviços de habilitação e mais dois para serviços de identidade."A Rocinha é uma cidade dentro da cidade. Fico feliz de estar cumprindo um pouco mais do desafio que o governador me passou de atender melhor o cidadão e agora de atender essa grande população da Rocinha, que merece respeito e merece ser bem atendida pelo Governo do Estado", comemora o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.