Apartamento pega fogo no segundo andar de um prédio na Barra - Reprodução / TV Globo

Apartamento pega fogo no segundo andar de um prédio na BarraReprodução / TV Globo

Publicado 20/06/2022 08:27

Rio - Um apartamento pegou fogo na manhã desta segunda-feira (20), no Condomínio Marapendi, localizado na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Não houve feridos no incêndio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes dos quartéis da Barra e do Recreio foram acionados às 6h39 para combater o fogo no segundo andar de um dos prédios residenciais do condomínio.

Ainda de acordo com a corporação, militares seguem no local, porém o incêndio já foi controlado.