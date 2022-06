Evento acontecerá na Praça Olímpica, Parque Madureira - Edvaldo Reis

Publicado 23/06/2022 14:52



Rio - No próximo sábado (25), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) invadirá a Praça Olímpica, no Parque Madureira. Experimentos científicos, palestras, oficinas e mostras organizadas tomarão conta do espaço, levando a produção científica e acadêmica para a sociedade. Produção essa que resiste até aos cortes orçamentários. Só nesse mês, as universidades e os institutos federais sofreram com o bloqueio de R$ 1,6 bilhão de verba, com a UFRJ correndo o risco de fechar as portas nos próximos meses. O UFRJ na Praça, organizado pela Associação de Docentes da UFRJ (AdUFRJ), será gratuito e para todas as idades, das 10h às 16h.

Quem organiza o evento é a professora Nedir do Espírito Santo, do Instituto de Matemática, diretora da AdUFRJ. A professora acredita que as atividades lúdicas podem estreitar a relação entre público e universidade. "Escolhemos o Parque Madureira por ser um espaço de encontro de jovens e famílias de uma parcela da população do Rio para a qual, muitas vezes, o ingresso em uma universidade é visto como algo inatingível. Queremos mostrar que nós, professores, trabalhamos não apenas para a formação técnico-científica, exigida pelo mundo do trabalho, mas também realizamos ações educativas de interação com a população contribuindo para a construção do cidadão"



"Todos temos um cientista dentro de nós desde o nascimento, que nos leva a explorar o nosso mundo”, afirmou a professora a Mônica Montero-Lomeí, do Instituto de Bioquímica Médica (IBqM). Mônica foi uma das primeiras docentes a se inscrever para organizar atividades no UFRJ na Praça. Ela acredita que esse contato pode influenciar as pessoas, principalmente os mais jovens, a trilharem o caminho da Ciência. “Se um adulto ou uma criança desmitifica o que é fazer Ciência, e percebe que é uma coisa do dia a dia, o conhecimento será mais acessível, e futuros cientistas brasileiros podem emergir nessas atividades".