Leonardo deixou apartamento da vítima duas horas depois de ter entradoDivulgação

Publicado 23/06/2022 15:27 | Atualizado 23/06/2022 15:48

Rio - Um homem acusado de matar a facadas um idoso de 87 anos, no início deste ano, foi preso nesta quinta-feira (23). A vítima, identificada como Manahen Marinho, morava sozinha e era deficiente visual. A Delegacia de Homicídios da Capital cumpriu mandado de prisão preventiva para Leonardo Reis de Oliveira, de 33 anos, apontado como a última pessoa a deixar o apartamento do idoso, duas horas depois de entrar. Ele chegou a trocar de roupa antes de sair do local e a trancar o imóvel.

Segundo as investigações, Manahen foi esfaqueado no pescoço, na madrugada do dia 13 de janeiro de 2022 e só foi encontrado três dias depois, no dia 16, após vizinhos reclamarem do forte odor que vinha do interior do apartamento, localizado na Rua Taylor, na Glória, Zona Sul do Rio. O corpo estava em estado de decomposição.



O DIA teve acesso a um vídeo em que mostra o suposto assassino, Leonardo, saindo da casa de Manahen, duas horas depois de ter entrado. Ele estava andando de forma tranquila pelo corredor, com uma bolsa de saco plástico azul na mão.



A motivação do crime segue sendo investigada. Leonardo está à disposição da Justiça.