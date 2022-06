Edson Parente Martins, de 52 anos, foi executado a tiros dentro do próprio bar, em Itaboraí - Divulgação

Rio - Um comerciante, identificado como Edson Parente Martins, de 52 anos, foi morto a tiros dentro do próprio bar, na rua Fauna Maurício da Rocha, em Manilha, Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, na noite de quarta-feira (22). A vítima estava trabalhando no estabelecimento quando foi surpreendido por criminosos em uma moto. Segundo testemunhas, Edson teria sido executado com pelo menos dez tiros. Após o crime, os criminosos conseguiram fugir.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 35º BPM (Itaboraí) foram acionadas para verificar a ocorrência. No local, encontraram o comerciante com marcas de tiros e caído no chão do bar. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e constatou a morte. A área foi isolada e a perícia realizada. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) está investigando a motivação e a autoria do crime. Ninguém foi preso até o momento.

Nas redes sociais, moradores do bairro informaram que Edson era uma pessoa bastante conhecida e querida na região. "Conheço você há tantos anos, estou sem acreditar", escreveu uma amiga da vítima. Até a tarde desta quinta-feira, o horário e local do enterro do comerciante não havia sido informado.