Técnico em informática postou nas redes sociais bilhete e gorjeta deixados pelo pastorReprodução

Publicado 23/06/2022 16:18

"Amigo, por favor, fala que este aparelho não tem mais jeito. Se minha mulher ver o que tem nele, eu perco a casa, o carro, a conta bancária, a amante e as ovelhas da igreja. Em nome do pai me ajuda, está aí um agrado pra você".

O pedido de socorro por meio de um bilhete, juntamente com R$ 150, chamou a atenção do técnico em informática Zalmir Ferreira, que dá expediente em uma loja em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. O que era para ser um simples conserto de um aparelho celular tornou-se viral nas redes sociais.

O desespero do dono do aparelho, que se identifica apenas como pastor, ganhou as redes e a postagem feita por Zalmir no TikTok tinha mais de 6 milhões de visualizações até o início da tarde desta quinta (23).



Na mensagem, fica clara a agonia do dono do aparelho, que esconde a todo custo o seu conteúdo comprometedor.