Bilhete com ameça a alunos do Colégio Elite da Taquara - Arquivo Pessoal

Publicado 24/06/2022 15:48 | Atualizado 24/06/2022 17:04

Rio - "Massacre 24/06/2022. Preparem-se", essa foi uma das ameaças deixadas por um aluno em um banheiro feminino do Colégio Elite, na unidade da Taquara, Zona Oeste da cidade. O bilhete, escrito num papel a próprio punho, foi encontrado colado em uma lixeira, na manhã desta sexta-feira (24), dia em que aconteceria o suposto ataque, e entregue à direção da escola. Em uma das portas do local também havia uma frase reforçando que o massacre de fato aconteceria hoje: "Se estão pensando que o massacre é mentira, é só esperar".

Outra mensagem foi deixada na porta do banheiro feminino Arquivo Pessoal

Assustados, alunos entraram em contato com a reportagem e afirmaram ter visto carros de polícia no local. Uma adolescente, que preferiu não se identificar, disse ao DIA que muitos colegas foram embora do colégio, pois não sabiam o que poderia acontecer.

"Eu estava lá e, até então, não sabia de nada. Uma amiga minha me mostrou a foto que tiraram do bilhete, mas todos estavam achando que era brincadeira. Minutos depois vimos a polícia. Eles foram olhando sala por sala. O pessoal ficou assustado e foi para casa", disse.

Ela afirma ainda que, apesar do ocorrido, as aulas não foram suspensas. "Eles [direção] estavam falando que não ia acontecer nada e que continuaria tudo normal. Tinha gente, inclusive, com prova para fazer. Como teve todo esse caos, muita gente não quis continuar ali [escola]", ressaltou.

Procurada pela reportagem, a direção do Elite disse que está tomando medidas cabíveis para a manutenção da segurança dos alunos e colaboradores. Além disso, confirmou que acionou a patrulha da Ronda Escolar, que esteve na unidade às 7h e garantiu que não havia perigo para a comunidade escolar, tendo visto, então, que não seria necessária a suspensão das atividades.

O Elite ainda informou que segue atuando na tentativa de identificar os autores da mensagem para que "providências sejam tomadas".



Após o ocorrido, pais de alunos que estudam no turno da tarde disseram que não mandariam seus filhos para as aulas desta sexta-feira. "Ai, gente, não vamos mandar as crianças, não", disse uma mãe. "Os alunos vão ter que fazer segunda chamada de prova, hoje é a última do mês. Não há condições. Não dá", disse outra.

Sobre as provas, o colégio ressaltou que, caso o aluno opte por não realizá-las hoje, será remarcada uma nova data para a aplicação.