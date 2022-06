'Quinho' foi autuado por corrupção ativa e associação para o tráfico - Reprodução

Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira (23), um criminoso apontado com gerente do tráfico de drogas da comunidade do Morro da Coruja, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Carlos Henrique Felicidade Teófilo, conhecido como Quinho, foi localizado na favela da Rocinha, na Zona Sul, pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

De acordo com a PM, após o setor de inteligência da UPP Rocinha monitar criminosos na região vindo de São Gonçalo, foi realizada uma ação na comunidade para prender 'Quinho'. Carlos Henrique foi encontrado durante as buscas dos militares. O homem foi encaminhado para a 15ª DP (Gávea). Na distrital, ele foi autuado por corrupção ativa e associação para o tráfico.