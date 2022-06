Alexandre Carlos de Souza e Silva foi promovido a superintendente da PRF no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução da internet

Alexandre Carlos de Souza e Silva foi promovido a superintendente da PRF no Rio de JaneiroFoto: Reprodução da internet

Publicado 24/06/2022 14:53

Rio - Foi publicado no Diário Oficial da União, na quinta-feira (23), a promoção do policial rodoviário federal Alexandre Carlos de Souza e Silva, que virou superintendente da PRF-RJ. Ele era chefe do Comando de Operações Especiais da PRF na segunda operação mais letal em comunidades do Rio, que aconteceu no dia 24 de maio, no Complexo da Penha