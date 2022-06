Projeto beneficou cerca de 235 famílias - Divulgação

Publicado 24/06/2022 16:50 | Atualizado 24/06/2022 16:54

Rio- Cíntia de Paula Monteiro, moradora de Teresópolis, Região Serrana do Rio, pôde voltar a sonhar. Ela faz parte da primeira turma do Programa "Famílias que Somam", que se formou na última quinta-feira (23). O projeto é voltado para famílias de jovens que cumprem medida socioeducativa, oferecendo uma bolsa de estudos e capacitação de R$ 500 por mês.

"Tivemos uma aula de empreendedorismo que me fez enxergar a vontade de ter um negócio próprio. Já comprei todo o material e vou abrir minha própria loja de roupa", contou Cíntia, que se orgulha ao ver um novo futuro para sua família: "Foram dois meses de muito aprendizado, muita coisa eu nem sabia que existia. O curso foi muito bom pra mim e pro meu filho, que irá começar o curso de barbeiro".



As aulas duraram dois meses e cerca de 235 famílias foram beneficiadas. A iniciativa é do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), vinculado à Secretaria Estadual de Educação (Seeduc). A cerimônia ocorreu no auditório da Seeduc. A iniciativa é fruto da parceria do Departamento com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e integra o programa SOMOS e o Laboratório de Estudos Socioeducativos (LABES). Estiveram presentes a Presidente de honra do RioSolidário, Heloisa Aguiar, e a primeira dama do Estado, Analine Castro.



"Precisamos acreditar na força dos trabalhos sociais. É uma segunda chance que todos recebem, independente do que aconteceu. A ajuda dos familiares na capacitação e inserção desses jovens na sociedade é mais que necessário", ressaltou a primeira dama.



Victor Poubel, diretor-geral do Degase, os resultados positivos só reforçam a importância do projeto e da sua continuidade. "A ideia é sempre avançar. O compromisso do DEGASE é prestar uma socioeducação efetiva, mostrando a importância de novos caminhos para as famílias, que é o pilar de toda nossa estrutura", explicou.



O projeto abriu inscrições em maio para a segunda turma. Foram ofertadas 750 vagas – na primeira turma foram 350. As aulas se iniciam nesta sexta-feira (24).