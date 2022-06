Peritos avaliam prédio onde jovem caiu do quarto andar no Leme - Sandro Vox/Agência O Dia

Publicado 24/06/2022 16:45 | Atualizado 24/06/2022 17:10

Rio - A Polícia Civil descartou a hipótese de que a queda de uma mulher do quarto andar de um prédio no Leme, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (24) , não tenha sido um acidente. De acordo com as investigações preliminares, Jéssica Mayra Avante Santos, de 27 anos, estaria embriagada e caiu da janela por acidente. Um homem que estava hospedado no imóvel com a jovem prestou depoimento na 12ª DP (Copacabana) e disse que dormia quando o acidente aconteceu. Jéssica despencou do quarto andar e caiu na marquise do primeiro pavimento do edifício.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vítima continua internada em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. De acordo com o homem que acompanhava Jéssica, os dois foram a um show de samba, na Lapa, na noite desta quinta (23) e beberam cerveja. No depoimento, o rapaz relatou que a jovem teria passado mal e vomitado durante a madrugada. Ele acrescentou, porém, que foi acordado com gritos da vizinhança. O homem, então, procurou por Jéssica quando viu a janela aberta e a vítima caída na marquise do primeiro andar. O companheiro da jovem disse ainda que não houve discussão ou briga entre os dois.

Os peritos não encontraram sinais de briga ou de violência dentro do apartamento. Além do homem que estava com Jéssica, dois porteiros do edifício foram ouvidos na delegacia.