Fábio não resistiu ao passar mal em um concurso da Polícia CivilReprodução

Publicado 24/06/2022 15:56

Rio - O corpo de Fábio Henrique Silva foi enterrado, na manhã desta sexta-feira (24), no Cemitério Jardim de Mesquita, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Fábio, de 41 anos, morreu durante uma prova física para o cargo de inspetor da Polícia Civil no Centro de Treinamento de Deodoro, na Zona Oeste do Rio.

Ainda na madrugada de quinta-feira o candidato chegou a ser encaminhado ao Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, mas não resistiu. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que ele cai na pista de corrida e recebe atendimento médico. A causa da morte não foi divulgada.

Em nota, a Polícia Civil lamentou a morte de Fábio e informou que ele apresentou um laudo médico para realização do teste de aptidão física (TAF). A corporação também ressaltou que o concurso é organizado pela Fundação Getúlio Vargas, que confirmou o recebimento do laudo que comprovava aptidão para participar do exame físico.

Fábio deixa uma filha pequena, que lamentou a morte do pai nas redes sociais. "Ainda não sei se eu to

sonhando, mas ta tudo certo, você está em um lugar melhor, eu te amo muito pai. Obrigada por todos os

momentos, de ensinamentos, brincadeiras, risadas e tudo que a gente viveu juntos", publicou.