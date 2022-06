Homem apontado como chefe do tráfico em Realengo é preso - Divulgação

Publicado 24/06/2022 17:17 | Atualizado 24/06/2022 17:52

Rio - Apontado como o chefe do tráfico de drogas na comunidade do 77, em Realengo, na Zona Oeste da cidade, Michael Santos, conhecido como "Choquito", de 40 anos, foi preso por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da 33ª DP (Realengo).

De acordo com policiais, contra "Choquito" havia um mandado de prisão pendente por tráfico de drogas. Após cruzamento de dados do setor de inteligência e monitoramento eletrônico da DRE e da 33ª DP, o traficante foi localizado no entorno da comunidade do 77. Ainda conforme os agentes, Michael tentou fugir e foi preso pelos agentes que faziam o cerco no local.

Santos foi conduzido à sede da DRE, na Cidade da Polícia, Zona Norte do Rio. Após a conclusão dos procedimentos de polícia judiciária, "Choquito" foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A DRE informou que conta com o apoio da população para o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado e, para isso, coloca à disposição o telefone (21) 98596-7485 para denúncias anônimas. O sigilo é garantido.