Policiais da 37ª DP (Ilha do Governador) prenderam em flagrante, no domingo (26/06), um homem acusado de ter estuprado uma criança de apenas 3 anos - Foto: Divulgação PCERJ

Publicado 27/06/2022 08:24 | Atualizado 27/06/2022 14:50

Rio - Policiais da 37ª DP (Ilha do Governador) prenderam em flagrante, no domingo (26), um eletricista de 46 anos por estupro de vulnerável. Ele teria violentado uma criança de apenas 3 anos de idade. De acordo com a Polícia Civil, os abusos aconteceram durante uma festa junina, na casa de um amigo da família da vítima. Após receberem a denúncia do ocorrido, os agentes fizeram buscas para identificar o suspeito.

Segundo o delegado Marcus Henrique Alves, da 37ª DP, que investiga o caso, o homem já tinha uma outra anotação criminal, também por estupro. "Ele atraiu a atenção da vítima com brincadeiras de 'aviãozinho' e a levou para um dos quartos. A criança relatou aos pais que na festa onde estavam, um moço tinha feito tal coisa com ela. Eles na mesma hora foram à delegacia. Na investigação, chegamos ao suspeito e constatamos que, anos atrás, ele tinha sido acusado de fazer a mesma coisa com uma sobrinha de 7 anos", afirmou o delegado.

O homem foi localizado no bairro Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. Na delegacia, ele foi reconhecido pela vítima, que compareceu acompanhada dos pais. "Fizemos uma oitiva com a criança e com uma policial especializada em fazer esses acompanhamentos com crianças e adolescentes. A menina, então, contou tudo como o tal "moço" tinha feito. Ele praticou sexo oral com uma criança de 3 anos", afirmou o delegado.