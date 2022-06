Jorge Luiz Antunes, atuava como freelancer no shopping VillageMall - Reprodução

Publicado 27/06/2022 12:22 | Atualizado 27/06/2022 13:20

Rio - O Ministério Público do Trabalho do RJ (MPT-RJ) encaminhou a denúncia de que o segurança Jorge Luíz Antunes, 49 anos, morto durante um assalto ao VillageMall, shopping de luxo da Barra da Tijuca, não possuía vínculo empregatício, treinamento, e que ganhava R$ 180 por um turno de 12 horas. A informação foi confirmada pela reportagem com a procuradora Guadalupe Couto, que encaminhou o caso para distribuição e análise. O segurança foi morto no sábado, dia 25, durante assalto a uma joalheria. Seu corpo será enterrado nesta segunda-feira.

Conforme relatado por familiares de Antunes ao DIA, o segurança estava desempregado há cinco anos, atuava como freelancer no shopping há cerca de um ano e meio. Ele deixou esposa e quatro filhos.

"Foi uma covardia. Deram um tiro no rosto dele, que colocou as mãos na frente para se defender. Ele era o cabeça da família. Minha tia trabalhava como auxiliar de serviços gerais e perdeu o emprego há um mês. Eles iam começar uma obra de reforma na casa deles. O material está comprado e o pedreiro iria lá hoje. O trabalho no shopping era o ganha pão dele", contou Kênia Cristina Antunes, de 29 anos, sobrinha do segurança.



Segundo Kênia, a família estava indo para a festa de aniversário quando uma prima ligou dizendo que tinha acontecido algo grave com o tio delas. Um segurança do shopping foi até a residência dos familiares de Antunes, falou que tinha tido um assalto no local e que ele tinha sido baleado e morreu.



"Esse homem mandou que a gente fosse para o IML, mas o corpo não estava lá. Em seguida, fomos até o shopping e tudo já tinha sido desfeito e o chão já estava até limpo. Os documentos do meu tio sumiram, falaram que os assaltantes levaram. Um homem e uma mulher policiais militares foram até nós e disseram que prestariam assistência à família, mas até agora ninguém apareceu".



Flamenguista, Antunes era uma pessoa muito ligada à família. Antes de atuar como segurança, ele trabalhava descarregando caminhões. Os filhos dele são adultos e dois deles também prestam serviços de segurança no shopping.

Irmão de Antunes morreu há dois meses de leptospirose

Ana Maria, irmã de Antunes, estava muito emocionada no IML nesta manhã. Ela lembra que há dois meses outro irmão deles morreu de leptospirose:



"Ele era família, pai. Ia fazer 50 anos dia 3 de outubro. Era o padrinho do meu filho de 32 anos. Ele era o amor da gente. Somos cinco irmãos, era um dos últimos. Não tem nem dois meses que outro irmão morreu de leptospirose. Ele estava trabalhando honestamente e levando sustento para família dele".

Uma força-tarefa foi montada pela polícia para encontrar os criminosos.