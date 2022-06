Motoristas devem ficar atentos às mudanças - Divulgação

Publicado 28/06/2022 18:05

Rio- Quem circular pela Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Pontal e Serra da Grota Funda, na Zona Oeste do Rio, no próximo domingo (3), precisará ficar atento. Devido à realização do Circuito Ironman 70.3, maratona de ciclismo, a CET-Rio montou um esquema especial de trânsito (confira abaixo).



Serão utilizados 12 painéis com mensagens variáveis para informar sobre os horários dos fechamentos e quais são as rotas alternativas, além da instalação de faixas de sinalização nas principais vias da região. Panfletos informativos também serão distribuídos para moradores e comerciantes das ruas que sofrerão alteração.



A operação da CET-Rio contará com 135 pessoas, entre elas agentes da CET-Rio, guardas municipais e apoiadores de tráfegos. O evento também será monitorado pelo Centro de Operações Rio (COR) através de câmeras e, caso seja necessário, serão realizados ajustes semafóricos.



Se for assistir, é melhor pegar o transporte público ou se planejar bem antes: não serão criadas áreas de estacionamento para o evento. Moradores da região deverão apresentar comprovante de residência para ter acesso à área bloqueada.

A prefeitura recomenda que quem precisa passar pelas pistas bloqueadas deve evitar os horários de interdição ou procurar antecipar o horário de deslocamento, além de respeitar as sinalizações utilizadas. O mesmo vale para os pedestres, que devem circular somente nos locais indicados pela sinalização de orientação.

Principais interdições



De 0h às 12h:



– Avenida Lúcio Costa, no trecho da Reserva, sentido Recreio, entre a Rua Adão Pereira Nunes e a Avenida Pedro Moura.





De 0h às 15h:



– Avenida Lúcio Costa, no trecho da Reserva, sentido Barra, entre a Avenida Pedro Moura e a Rua Adão Pereira Nunes;



– Avenida Lúcio Costa, no trecho do Recreio, sentido Barra, entre a Praça do Pontal e a Avenida Pedro Moura.





Das 4h às 11h30:



– Avenida Lúcio Costa, no trecho do Recreio e seus acessos, sentido Pontal, entre a Avenida Pedro Moura e a Avenida Gilka Machado;



– Estrada do Pontal e seus acessos, entre a Avenida Gilka Machado e a Rua Oito W.





Das 7h às 11h:



– Estrada do Pontal e seus acessos, entre a Rua Oito W e a Avenida das Américas;



– Serra da Grota Funda.





Rotas alternativas



– A ligação entre o Recreio e a orla da Barra da Tijuca deverá ser feita pela Avenida das Américas:



– Os veículos que utilizariam a Serra da Grota Funda para a ligação entre a Avenida Dom João VI e a Avenida das Américas deverão utilizar o Túnel Vice-presidente José Alencar;



– Durante as interdições na Estrada do Pontal, o acesso às praias de Grumari e Prainha poderá ser feito apenas pela Estrada Roberto Burle Marx e Estrada do Grumari.





Proibição de estacionamento



Além dos locais já regulamentados, o estacionamento será proibido nas seguintes vias:



A partir das 8h de quarta-feira (29/6) às 20h de segunda-feira (4/7):



– Entorno da Praça do Pontal;



– Avenida Lucio Costa, junto ao canteiro central, no trecho entre a Rua Hélio de Brito e a Estrada Benvindo de Novaes.



– Avenida Gilka Machado;



– Estrada do Pontal.