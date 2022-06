​Degase e Seeduc realizam cerimônia de posse de novos servidores - Divulgação

Publicado 30/06/2022 15:05 | Atualizado 30/06/2022 15:10

Rio - O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), vinculado à Secretaria Estadual de Educação (Seeduc), realizou na manhã desta quinta-feira (30) a cerimônia de posse dos novos 135 servidores do órgão que foram nomeados no último dia 22 por meio de ato do governador no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Os profissionais fazem parte da 7ª turma de formação, convocada em dezembro de 2021, do concurso realizado em 2011.

O evento ocorreu no campus da Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (COOECEL) do Degase, na Ilha do Governador e contou com a presença do secretário estadual de Educação, Alexandre Valle, que reforçou a importância do papel de cada empossado. "A função de vocês é fundamental, pois é aqui que iremos recuperar os jovens que por algum deslize cometeram algum erro. O Degase não pode ser a porta de entrada da SEAP", frisou o secretário.

Os novos servidores tomaram posse em 15 diferentes cargos do Degase, tanto de nível médio, médio-técnico e superior. São eles: agente de segurança socioeducativo masculino; agente de segurança socioeducativo feminino; técnico de enfermagem; técnico em segurança do trabalho; assistente social; bibliotecário; enfermeiro; farmacêutico; musicoterapeuta; nutricionista; odontólogo; pedagogo; professor de educação física; psicólogo; e terapeuta ocupacional.