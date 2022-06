André estava sempre rindo, alegre e positivo, disse esposa da vítima - Arquivo Pessoal

André estava sempre rindo, alegre e positivo, disse esposa da vítimaArquivo Pessoal

Publicado 30/06/2022 16:48 | Atualizado 30/06/2022 16:51

Rio - Dois criminosos envolvidos na morte do encarregado de transportes André Luis Monteiro de Almeida, de 54 anos, durante um assalto, no dia 27 de maio deste ano, no bairro do Méier, na Zona Norte, foram presos nesta quarta-feira (29). Um deles foi detido por policiais militares do Segurança Presente no Centro do Rio, e o outro no bairro da Taquara, na Zona Oeste, por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A dupla foi levada para a sede da especializada, que investiga o caso.

fotogaleria

A viúva da vítima, a enfermeira Jaqueline Braga Rebello, 55, esteve na DHC na tarde de ontem para fazer o reconhecimento dos bandidos. Segundo ela, um dos presos confessou ter atirado contra André e disse que o outro era o motorista do carro usado no latrocínio. Há também um terceiro envolvido no crime, que ainda não foi preso. As investigações continuam localizar o criminoso.

O terceiro envolvido teria batido na mulher durante o assalto. Segundo a enfermeira, ela reconheceu apenas o assaltante que atirou contra seu marido, porque o outro preso ainda estava sendo autuado. Jaqueline deve voltar à delegacia na próxima semana para um novo depoimento. "Eu chorei muito antes, mas na hora eu fiquei firme, eu queria olhar ele e tentar entender porquê ele fez o que fez. Senti raiva", desabafou Jaqueline.



De acordo com as investigações, André e a esposa voltavam de uma festa com uma amiga e foram abordados pelos criminosos em um carro. A vítima foi baleada enquanto pedia para que não agissem de forma violenta com a companheira. O encarregado morreu na hora. Os criminosos fugiram do local levando uma bolsa, um aparelho celular e documentos. A Polícia Civil informou que a DHC solicitou à Justiça mandados de prisão temporária, que foram decretados.