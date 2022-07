SuperVia registrou aumento de 75% na quantidade de cabos furtados dos trens - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 01/07/2022 06:32 | Atualizado 01/07/2022 09:39

Rio - Passageiros enfrentam atrasos na circulação dos trens desde a madrugada desta sexta-feira (1). De acordo com a SuperVia, o furto de cabos de sinalização ao longo de vários trechos dos ramais Japeri, Santa Cruz e Saracuruna atrapalham a operação do transporte.

O trecho entre Japeri e Comendador Soares passou a contar com intervalos médios de 20 minutos e de 10 minutos entre Nova Iguaçu e a Central do Brasil. Segundo a concessionária, não haverá partidas da Central para Nova Iguaçu.

Os intervalos médios também são de 20 minutos no trecho entre Santa Cruz e Benjamin do Monte. Os intervalos são de 10 minutos entre Campo Grande e a Central do Brasil. No ramal Saracuruna, o intervalo é de 20 minutos entre Gramacho e a Central do Brasil.

Furto de cabos e tiroteios impactam serviço

De janeiro deste ano até o último domingo, a SuperVia registrou 919 ocorrências de furtos de cabos de sinalização do sistema ferroviário, 60% a mais do que o apontado no primeiro semestre do ano passado, quando houve 364 ocorrências. Neste ano, já foram furtados 56.949 metros de cabos, 75% mais do que de janeiro a junho do ano passado, quando 14 mil metros foram levados pelos criminosos.

Além dos furtos de cabos, os tiroteios também atrapalham a operação. Em 2022, a concessionária já registrou sete casos de confrontos nas imediações do sistema, impactando a circulação dos trens por mais de 12h30. No primeiro semestre de 2021, foram 14 tiroteios. O caso mais recente ocorreu na madrugada desta segunda-feira, na região da estação Costa Barros, no ramal Belford Roxo.

Os tiros atingiram a rede aérea, ocasionando um princípio de incêndio em um trem. Em função da ocorrência, a SuperVia precisou fazer alterações operacionais e ampliar o intervalo do ramal Belford Roxo durante todo o dia enquanto técnicos da concessionária realizavam os reparos na estrutura.