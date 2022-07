Com os criminosos foram apreendidos dois simulacros de pistola - Reprodução/PMERJ

Com os criminosos foram apreendidos dois simulacros de pistolaReprodução/PMERJ

Publicado 01/07/2022 10:44

Rio - Uma dupla de criminosos foi presa em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (1), após assaltar um motorista de aplicativo em Vaz Lobo, na Zona Norte. Segundo a Polícia Militar, no momento do crime, a vítima estava com passageiros a bordo de seu veículo. Eles também foram roubados.

Ainda de acordo com a corporação, agentes do 41º BPM (Irajá) foram alertados sobre o crime e realizaram um cerco tático no bairro. Os suspeitos foram presos com dois simulacros de pistola. Foram recuperados dois aparelhos celulares das vítimas e o automóvel roubado.

Os criminosos foram encaminhados para a 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde aguardam transferência para o sistema prisional.