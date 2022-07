Fachada do Museu do Samba - Diego Mendes / Divulgação

Fachada do Museu do SambaDiego Mendes / Divulgação

Publicado 01/07/2022 11:30 | Atualizado 01/07/2022 15:01



Rio - O carnaval, o samba e a produção cultural vão à universidade e ao museu a partir de julho. O Museu do Samba está com inscrições abertas para programas de capacitação em várias frentes culturais. Em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), o museu vai promover um curso de formação para agentes culturais, com 40 horas de carga horária e aulas no campus da universidade. Já em sua sede, localizada aos pés do morro de Mangueira, serão oferecidas oficinas de arte carnavalesca, com ensino de técnicas de adereços e chapelaria, além de aulas de dança. Todos os cursos são gratuitos. As inscrições estão disponíveis no link . As atividades contam com o apoio da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, Governo Federal.

