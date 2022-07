Na foto, o ônibus abordado pelo assaltante - Reprodução/Redes Social

Publicado 01/07/2022 14:13

Rio - Um homem foi preso, na manhã desta sexta-feira (1), após assaltar um ônibus de Bangu, na Zona Oeste. De acordo com a Polícia Militar, o ladrão foi detido por populares. O nome dele não foi divulgado.

Ainda de acordo com a corporação, policiais do 14º BPM (Bangu) foram acionados e encontraram o suspeito já imobilizado por passageiros do coletivo. Com ele, foi apreendido um revólver calibre .22.

O preso foi encaminhado para a 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado, e aguarda transferência para o sistema prisional.