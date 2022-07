Sérgio Lopes recebe alta hospitalar - Reprodução do Instagram

Publicado 01/07/2022 12:48 | Atualizado 01/07/2022 13:01

"A direção do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (IEC) informa que o paciente Sérgio Lopes recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (01)", afirmou a Secretaria de Estado de Saúde, em nota.

Sergio Lopes é um cantor evangélico brasileiro nascido em Campina Grande, no Estado da Paraíba, e desde os 12 anos é ligado à arte. Em 1980, ele ingressou no Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha em Natal, no Rio Grande do Norte, e foi transferido para o Rio de Janeiro em 1982, onde mora até hoje e atua como cantor gospel. Dentre suas músicas mais conhecidas, estão 'O Filho Pródigo', 'O Rei e o Ladrão', 'A Dor de Lázaro' e 'O Lamento de Israel'.