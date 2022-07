Morador de rua não se importou com o frio e se alegrou com o banho - Reprodução/Redes Sociais

Morador de rua não se importou com o frio e se alegrou com o banhoReprodução/Redes Sociais

Publicado 01/07/2022 09:59 | Atualizado 01/07/2022 11:52

Rio - Um vídeo de um frentista dando banho em um homem que vive em situação de rua em um posto de gasolina em Padre Miguel, na Zona Oeste, viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o funcionário do posto aparece ensaboando o homem com um esponja encharcada e depois despeja água sobre ele com um regador. O morador de rua, por sua vez, levanta os braços com um sorriso, aparentando estar feliz pelo banho.

A pessoa que filmou a cena, um colega de trabalho do frentista, elogia a atitude. "Isso é que é tratamento, hein, moleque". Após 3 dias dias de sua publicação, o vídeo soma mais de 5,5 mil curtidas e 418 comentários.

O frentista aparece agasalhado e de capuz, indicando que na noite em que o vídeo foi gravado o clima estaria frio. No entanto, apesar das baixas temperaturas, o morador de rua, que aparece usando apenas uma bermuda e chinelo, não se importou e prosseguiu com seu banho.

Nos comentários, internautas rasgaram elogios a atitude do frentista. "Cena linda... Que Deus multiplique pessoas com empatia assim", escreveu um usuário. "Cena fantástica, que felicidade é ver isso!", comentou outra pessoa.