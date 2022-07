Bandidos explodem uma agência da Caixa Econômica Federal em São Gonçalo - Marcos Porto / Agência O Dia

Bandidos explodem uma agência da Caixa Econômica Federal em São GonçaloMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 01/07/2022 17:05 | Atualizado 01/07/2022 17:12

Rio - O prédio onde fica a agência da Caixa Econômica Federal, explodida por bandidos na madrugada desta sexta-feira (1°), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foi interditado pela Defesa Civil do município. De acordo com a prefeitura, o edifício na Rua Comandante Ary Parreiras, no bairro Paraíso, foi interditado preventivamente para a realização de obras de recuperação e para a emissão de laudo de segurança estrutural da Caixa. A explosão causou muitos danos a uma clínica odontológica localizada no edifício. O dentista responsável calcula prejuízos de cerca de R$ 300 mil.

"Ainda estou atordoado não sei o que fazer. O que aconteceu aqui reflete um pouco de São Gonçalo que sofre com a insegurança. Eu mesmo, já tive um carro roubados por bandidos na mesma região", lamentou o dentista.

De acordo com o dono dos consultórios, ele perdeu uma cadeira de dentista, equipamentos menores e até um aparelho de raio-x. O dentista soube do ocorrido pela secretária no início da manhã desta sexta-feira.

"Atuo neste local há mais de dez anos, nunca tinha acontecido uma coisa igual a essa no edifício. Essa é uma rua principal que vai dar no Centro de São Gonçalo", disse o dentista.

Outra dentista que trabalha no edifício há 22 anos também ficou assustada com a explosão no prédio. Segundo ela, o seu consultório não foi afetado. Apesar do susto, ela não pretende se mudar no local.

"Considerava essa região calma, mas a situação está mudando. Moro próximo do consultório e minha mãe escutou os tiros dados na madrugada", afirmou.

A PM informou que a área do banco foi isolada. A corporação não informou se os criminosos conseguiram levar algo da agência.