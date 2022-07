É o quarto dia de atrasos nesta semana devido ao furto de cabos de sinalização - Ítalo Martins - Imagem copiada da Wikipédia - Creative Commons

Publicado 07/07/2022 06:36 | Atualizado 07/07/2022 07:06

Rio - A SuperVia informou que os trens dos ramais de Japeri, Saracuruna, Deodoro e Santa Cruz estão com os intervalos ampliados na manhã desta quinta-feira (7), devido ao furto de cabos, pelo quarto dia consecutivo. Além disso, composições para Japeri circularão como paradores por conta de ajustes operacionais.

De acordo com a concessionária, os passageiros estão sendo informados dos atrasos pelo sistema de som.

O ramal Santa Cruz, interligado com o Deodoro, circula com intervalos médios de 20 minutos no trecho entre Santa Cruz e Benjamim do Monte e intervalos médios de 10 minutos no trecho entre Campo Grande e Central do Brasil. Já o ramal Saracuruna opera com intervalos médios de 20 minutos no trecho entre Gramacho e Central do Brasil.

O ramal Japeri opera com intervalos médios de 20 minutos no trecho entre Japeri e Comendador Soares e com intervalos médios de 10 minutos no trecho entre Nova Iguaçu e Central do Brasil. Nesta manhã, as composições estão circulando como trens paradores, realizando paradas em todas as estações entre Central do Brasil e Deodoro, além das demais do ramal.

Aumenta número de furtos de cabos