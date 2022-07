Parte da estação do Mato Alto, em Guaratiba, atingida pelo incêndio - Marcos Porto/Agência O Dia

Parte da estação do Mato Alto, em Guaratiba, atingida pelo incêndioMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 07/07/2022 07:41 | Atualizado 07/07/2022 12:25

Rio - A Estação do Mato Alto do BRT, em Guaratiba, na Zona Oeste, pegou fogo na noite desta quarta-feira (6) e ficou parcialmente destruída. Um plano de contingência foi montado para atender a população e não prejudicar os passageiros, já que a plataforma é uma das mais movimentadas do corredor expresso. A Secretaria Municipal de Transportes e a Mobi-Rio também registraram o caso na polícia para investigar se o incêndio foi criminoso. A perícia foi realizada no local.

A Secretaria Municipal de Transportes e a MOBI-Rio, empresa responsável pelo sistema BRT, montaram um esquema especial para atender a população na manhã desta quinta-feira na estação Mato Alto do BRT Transoeste.



De acordo com a MOBI-Rio, o embarque e desembarque estão sendo feitos no módulo parador, que não foi atingido pelo fogo, e todos os serviços seguem mantidos. Também está havendo reforço do serviço "diretão" Mato Alto - Alvorada, com operadores na estação para orientação aos usuários.



Além disso, a linha SP 803, que faz o trajeto Bangu x Sulacap, foi estendida até Campo Grande. Com isso, os usuários de Campo Grande com destino ao Recreio e à Barra têm outra opção, integrando com o BRT Transolímpica no Terminal Sulacap.



Ainda na manhã desta quinta-feira, a Prefeitura do Rio alega que vai começar a limpeza e os reparos necessários para a retomada das operações.

Veja o vídeo:

@BRTMobiRio , Estação Mato alto , Guaratiba @eduardopaes @Prefeitura_Rio



Que situação esses políticos fdp deixou nossa população do RJ. Que Deus proteja todos os trabalhadores. pic.twitter.com/eXqDKLQK5b — IranCRF (@IranCRF5) July 7, 2022

Logo após o incêndio, o prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) anunciou as medidas emergenciais. A estimativa da prefeitura é de que o módulo expresso seja reformado e reaberto em até 15 dias.

"Infelizmente tive febre durante durante todo o dia (não é COVID) e estou tendo q acompanhar remotamente o trabalho de nosso time montando a contingência pelo incêndio da estação BRT do Mato Alto. Vamos informando aqui as medidas p minimizar o impacto na vida da população amanhã", disse o prefeito logo após o incidente, por meio das redes sociais.