Parentes do rapaz acompanharam a ação dos bombeiros no Pepê - Marcos Porto

Parentes do rapaz acompanharam a ação dos bombeiros no PepêMarcos Porto

Publicado 07/07/2022 10:33 | Atualizado 07/07/2022 10:34

Rio - Militares do 2º Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros seguem as buscas por Lucas da Silva, de 20 anos, que está desaparecido desde madrugada de quarta-feira (6). A procura seguiu durante a noite e foi intensificada, no início da manhã de hoje, com chegada de grupo especializado. Profissionais ainda trabalham com a hipótese de encontrar o jovem com vida. Um dos amigos conseguiu sair da água e o outro, morreu.

Bombeiros fazem buscas por jovem desaparecido no quebra mar da Barra da Tijuca, nesta quarta feira (06). Marcos Porto

As buscas seguiram sem parar. Durante toda a madrugada, militares buscaram em terra, margeando a orla. Às 7h da manhã desta quinta-feira (7), contaram com reforço de um grupo especializado de mergulhadores, botes e jet skis. Apesar da procura já completar mais de 24h, bombeiros afirmam que ainda trabalham com a hipótese de resgatar o jovem desaparecido com vida. Familiares acompanham os esforços no local.

O caso ocorreu na Praia do Pepê, altura da Avenida do Pepê, 616, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Lucas e mais dois amigos entraram na água. Um deles, identificado apenas como Cauã, 18, foi resgatado, mas faleceu ao dar entrada no Hospital Lourenço Jorge. O outro, Pierre Oliveira, conseguiu sair da água.

Segundo apurou a reportagem do DIA, nenhum alerta de ressaca ou ondas grandes foi divulgado pela Marinha ou pela Prefeitura do Rio, nem para o local e nem para a hora do fato. Pessoas próximas às vítimas relatam ter visto nas redes sociais os três fazendo uso de bebida alcoólica antes de entrarem no mar.

O Corpo de Bombeiros afirma que o acionamento se deu à 1h44 de quarta-feira (6) e que os trabalhos só findam após encontrarem o desaparecido.