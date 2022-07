Adolescente foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio - Divulgação

Publicado 07/07/2022 09:42 | Atualizado 07/07/2022 10:45

Rio - Um adolescente de 13 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto contra o carro em que estava com a família, na noite de quarta-feira (6), na Rua Visconde de Niterói, próximo ao Morro da Mangueira, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, criminosos atiraram contra o veículo para praticar o assalto, mas o motorista acelerou com o carro e não parou.



Um dos disparos atingiu o menino, que estava no banco do carona. O motorista fugiu do local com o carro e pediu socorro a uma equipe do 6º BPM (Tijuca), que estava parada na Rua São Francisco Xavier, no Maracanã. A vítima foi socorrida por equipe do SAMU ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. A unidade de saúde informou que o quadro clínico do menino é estável.

PMs realizaram uma varredura na região para localizar os criminosos, mas ninguém foi preso até o momento. A ocorrência foi registrada na 17ª DP (São Cristóvão).



Rio teve 40 mortes em assaltos neste ano