Dois fuzis foram apreendido com os criminosos que fizeram as moradas de reféns - Divulgação/PMERJ

Publicado 07/07/2022 10:49 | Atualizado 07/07/2022 12:50

Rio- A Polícia Militar resgatou uma família feita de refém por criminosos no Morro do Estado, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta quinta-feira (7). Um homem, uma mulher, uma idosa e uma adolescente estavam sob a mira dos criminosos desde a última sexta-feira (1). Eles foram encontrados por policiais militares que realizavam um patrulhamento na região.

À princípio, na manhã desta quinta (7), a PM informou que apenas duas mulheres eram feitas reféns, no entanto, posteriormente afirmaram que uma família foi resgatada. Eles estavam localizados em uma residência na Rua Padre Anchieta, dentro da comunidade, e foram liberados após uma negociação da polícia com os criminosos. A identidade das vítimas não foram divulgadas.



Os dois suspeitos se entregaram à polícia e com eles foram apreendidos dois fuzis. A dupla faz parte de uma liderança do crime organizado da região, a facção Terceiro Comando Puro (TCP), e utilizava a residência da família feita refém como esconderijo diante da investida de um bando rival na comunidade que são os traficantes da facção do Comando Vermelho (CV). As duas facções vivem em uma intensa disputa territorial pelo controle de serviços e do tráfico de drogas no Morro do Estado o que gera frequentes tiroteios na região.

O caso foi encaminhado para a 76ªDP. O Delegado da distrital, Fábio Barucke, informou que realiza uma investigação e um pedido de cautelar sobre essa guerra entre traficantes no Morro do Estado. Ele diz ainda que aguarda uma decisão da justiça e que o procedimento corre em sigilo.