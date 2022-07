O estabelecimento também foi escrito no cadastro dos negócios tradicionais e notáveis da cidade - Divulgação/ Redes Sociais

Publicado 08/07/2022 14:37

Rio - Na semana em que se comemora os 130 anos do bairro de Copacabana, a Prefeitura do Rio declarou nesta sexta-feira (8) o Galeto Sat’s, restaurante querido pelos cariocas, como Patrimônio Cultural do Rio.

O prefeito Eduardo Paes publicou no Diário Oficial decreto incluindo o estabelecimento no Circuito dos Botequins do Patrimônio Cultural carioca. Além disto, também o inscreveu no cadastro dos negócios tradicionais e notáveis da cidade.



O decreto leva em consideração que o bar é referência da boemia carioca há mais de 50 anos e é, notoriamente, um negócio tradicional e parte integrante da cultura do Rio. Com a medida, o Galeto Sat’s, que fica na Rua Barata Ribeiro, ganhará uma das já conhecidas plaquinhas azuis de patrimônio cultural, indicando sua importância para o bairro e todo o Rio.



Ao entrar para o circuito dos botequins, agora o Galeto Sat’s passa a fazer parte de uma lista de bares tradicionais da cidade, que inclui o Café Lamas, o Nova Capela, o Bar Brasil, o Jobi, a Adega Pérola, o Adonis, o Pavão Azul e o Bar da Portuguesa, entre outros. O estabelecimento também conta com uma unidade em Botafogo.