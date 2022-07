A obra é da Prefeitura do Rio por meio da Secretaria Municipal de Conservação e a Subprefeitura de Jacarepaguá - Divulgação

Publicado 08/07/2022 14:50

Rio - As margens do Rio Valqueire, que corta a Avenida Jambeiro, na Vila Valqueire, Zona Oeste do Rio, receberam guarda-corpos de concreto, nesta última quinta (7). A medida tem como objetivo dar mais segurança para veículos e pedestres que circulam pela região. A obra é da Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Conservação e a Subprefeitura de Jacarepaguá. O custo aos cofres públicos foi de cerca de R$ 710 mil.



Ao todo, foram instalados guarda-corpos em quase dois quilômetros de extensão. Além das novas estruturas, também foram reniveladas as calçadas ao longo da avenida e implantadas rampas de acessibilidade nos cruzamentos. Segundo a secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco, a iniciativa é uma resposta aos pedidos dos moradores.



"A falta de guarda-corpo na Avenida Jambeiro deixava motoristas e pedestres expostos ao risco, porque o Rio Valqueire cortava a via sem proteção na maior parte de suas margens", explicou a secretária. "Na semana passada, houve um acidente no local e, graças ao novo guarda-corpo, o veículo não caiu no rio", completou.

A Avenida Jambeiro faz ligação entre as Zonas Norte e Oeste da cidade.