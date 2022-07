Com nova estrutura, a capacidade do estádio será ampliada de 5.044 para 16 mil espectadores - Prefeitura do Rio/ Beth Santos

Publicado 08/07/2022 14:56 | Atualizado 08/07/2022 15:13

Rio - Parte da estrutura da arquibancada e da cobertura da Arena do Futuro, localizada no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Zona Oeste, serão doadas para a Associação Atlética Portuguesa, da Ilha do Governador, que atualmente disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. O anúncio, realizado no próprio estádio, foi feito pelo prefeito Eduardo Paes na manhã desta sexta-feira (8).

O clube vai receber a estrutura metálica, a cobertura e o telhado da antiga arena, conseguindo mais que triplicar a capacidade de público, de 5.044 para 16 mil espectadores. A obra, que deve durar até um ano, será custeada pela Portuguesa, junto com o translado e a montagem dos blocos de concreto pré-moldados que formam as arquibancadas.



O presidente da Portuguesa, Marcelo Barros, chamou a iniciativa de “presente antecipado”, já que o clube vai completar 100 anos em 2024. “Estamos saindo de quase seis mil lugares para 16 mil. Isso propicia que a gente possa voltar a trazer os clubes grandes do Rio para jogar no nosso estádio, acabando com o problema da falta de um estádio alternativo na cidade, quando o Maracanã tiver que ser fechado para trocar a grama ou por qualquer outro motivo”, ressaltou. O estádio já foi usado em 2016 pelo Botafogo, como casa provisória, e pelo Flamengo, até 2018.



A Arena do Futuro foi palco das partidas de handebol e goalball nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Assim, a ação é continuidade do Plano de Legado Olímpico, um projeto de arquitetura nômade, utilizando estruturas temporárias com posterior aproveitamento em novos projetos de infraestrutura. Com a expansão, a Portuguesa poderá receber jogos dos principais campeonatos nacionais e internacionais, como a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e a Libertadores.



“Isso mostra como nós buscamos, nas Olimpíadas, economizar recursos públicos. A maioria dos estádios foi feita com dinheiro privado, mediante a venda do terreno do Parque Olímpico. Com dinheiro público, fizemos arenas provisórias, como se fossem um Lego, para serem desmontadas. Já estamos construindo quatro escolas municipais com o material dessas arenas. E, agora, permite que tenhamos aqui um estádio com 16 mil lugares. Para a Prefeitura, é um prazer fazer essa doação à Portuguesa”, disse o prefeito Eduardo Paes, que comandou a cidade na época dos Jogos.