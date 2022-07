Cantora Elba Ramalho - Felipe Souto Maior / Ag. News

Publicado 08/07/2022 15:17 | Atualizado 08/07/2022 15:48

Rio - A cantora Elba Ramalho e um idoso de 71 anos, identificado como Américo Borges, se envolveram em um acidente na tarde desta sexta-feira (8) na Rua Joana Angélica, em Ipanema, Zona Sul do Rio. De acordo com a assessoria da artista, um homem que atravessava a rua, e que coincidentemente já havia trabalhado com a cantora, teria tropeçado e caído de cabeça no carro de Elba.

"Ele estava atravessando a rua, tropeçou e caiu no veículo dela. Ela tomou um susto e ajudou a socorrê-lo. Quando ela foi ver, percebeu que ele já trabalhou com ela anos atrás. Ele foi levado para o Hospital Miguel Couto porque teve um cortezinho na testa", informou a assessoria.



Procurada pelo DIA, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o estado de saúde de Américo é estável. A Polícia Civil solicitou imagens das câmeras de segurança da região para esclarecer as circunstâncias do acidente.