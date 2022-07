Inea informou que melhoria na qualidade da água se deve pela ausência de chuvas significativas - Vanessa Ataliba / Agência O Dia

Publicado 09/07/2022 12:26 | Atualizado 09/07/2022 13:39

Rio - A sabedoria popular diz que a reputação é como fogo: uma vez aceso, conserva-se bem; mas, se apaga, é difícil acendê-lo novamente. A metáfora também parece se aplicar à água no Rio de Janeiro. Mais especificamente na Praia de Botafogo, na Zona Sul. Conhecido por ser poluído, o Inea afirmou nesta quinta-feira (7) que o balneário está próprio para banho neste fim de semana. Apesar da liberação, quem esteve por lá na manhã deste sábado (9) dispensou o mergulho.

Muitos praticavam exercício pela faixa de areia, que estava limpa, mas apresentava alguns resíduos como galhos e plantas na beira da água. Já no mar, ninguém se aventurava. O professor de futevôlei Gláucio Azevedo, 46 anos, dá aulas para adultos e crianças no local. Quando soube do aval, chegou mais perto do mar para conferir. Após uma rápida olhada na água escura, ele preferiu ficar de fora e aproveitar o dia na areia.

"Eu não confio não... Sou nascido e criado em Botafogo. Na área que eu atuo, quase em frente ao Botafogo Praia Shopping, temos um canal que é praticamente um despejo de esgoto. Fui próximo ao mar dar uma olhada e a água está super suja, super escura. Eu nem aconselho às crianças a mergulhar. A areia melhorou. Estou praticamente todo dia aqui e a Comlurb é muito atuante nessa área", contou o professor do projeto Futevôlei Social Botafogo.

O Inea não recomenda o mergulho nas primeiras horas após chuvas e próximo a "saídas de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem". Com a água própria para banho, nem o aval e nem o forte sol do Rio foram suficientes para convencer os desconfiados cariocas a nadar no mar gelado (e escuro) da Praia de Botafogo.

Fim de semana ensolarado

A previsão do tempo anima quem quiser aproveitar o mar da Praia de Botafogo. O céu pode ficar coberto por algumas nuvens, mas não chove no Rio. A temperatura máxima na parte da tarde chega a 28º no sábado (9) e 30º no domingo.