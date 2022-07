Lucas da Silva está desaparecido após se afogar na Praia da Barra - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 09/07/2022

Rio - Bombeiros seguem com as buscas por Lucas da Silva, de 21 anos, neste sábado (9), após quatro dias do desaparecimento. O jovem sumiu depois de se afogar no mar da Praia do Pepê, na Barra na Tijuca, na Zona Oeste , na última quarta-feira (6).A procura, realizada por militares do 2º Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros, é realizada com auxílio de guarda-vidas, mergulhadores, embarcações e drones, de acordo com a Defesa Civil.Na ocasião, Lucas se afogou junto de outros dois amigos. Um deles, identificado apenas como Cauã, chegou a ser socorrido o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu. Já o outro, identificado como Pierre Oliveira, conseguiu sair sozinho da água.Segundo o Corpo de Bombeiros, militares foram acionados por volta das 1h44, e desde então continuam as buscas pelo jovem. Militares se concentram na altura do quebra-mar da Barra.